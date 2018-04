Protesterer mot drapet på Yasser

Dagens bilde

Yasser Murtaja ble skutt fredag mens han jobbet. Han var en 30 år gammel journalist fra Gaza. Han hadde på seg vest som det sto «presse» på.

Murtaja var én av ni palestinere som ble drept fredag. Han fotograferte mens palestinere protesterte mot Israel på Gaza. Han jobbet blant annet for norske Flyktninghjelpen (se video i bunnen).

– Fredelige demonstranter blir skutt på eget land, mens de løper vekk, mens de veiver med flagg, mens de ber. Det er avskyelig. Dette kan ikke får fortsette, sier Jan Egeland. Han leder Flyktninghjelpen.

Onsdag samlet folk seg til protest i Istanbul i Tyrkia. Det skjedde under Istanbul Film Festival. Palestinske filmskapere vil ikke delta der i år. Årsaken er at Israel gir penger til festivalen.

16 personer ble drept i protester 30. mars. Det foregår en serie av protester nær de israelske grensene. Palestinerne sier de vil protestere i seks uker. De minnes at staten Israel ble opprettet for snart 70 år siden. Da måtte 700.000 palestinere forlate hjemmene sine. Nå protesterer de fram til 15. mai.

Isreal får kritikk fra flere. Det er sniskyttere som dreper folk på avstand. Myndighetene i Israel sier de beskytter seg og bare skyter folk som er truende.

Murtaja satte seg selv i fare, sier Avigdor Lieberman. Han er forsvarsminister i Israel. Murtaja tok bilder og video ved bruk av en drone.

– Flyr du droner over israelske soldater, må du forstå at du setter deg selv i fare, sa Lieberman.

Han sier at terrorister fra Hamas ofte har kledd seg som journalister. Lieberman hevder også at Murtaja jobbet for Hamas.

Folk som kjenner Murtaja, sier det er en latterlig anklage. De sier også at han ikke fløy drone under demonstrasjonen fredag.

Militæret i Israel vil likevel undersøke hendelsen. De sier at de ikke skyter journalister med vilje.

Kilder: Times of Israel, The Guardian, Flyktninghjelpen og Al-Monitor