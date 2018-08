2.000 demonstrerte mot markering

Verden

Søndag demonstrerte rundt 2.000 mennesker i delstaten Washington i USA. Menneskene demonstrerte mot en markering for hvite siviles rettigheter. Demonstrasjonen skjedde ett år etter

«Unite the Right»-marsjen i Charlottesville i delstaten Virginia.

Under marsjen ble det mye bråk mellom folk som kjemper for hvit makt og motdemonstranter.

Det var kamper i gatene. På den ene siden kjempet nynazister og tilhengere av gruppen Ku Klux Klan. På den andre siden kjempet folk som kjemper for borgernes rettigheter.

En motdemonstrant døde i demonstrasjonene. Hun het Heather Heyer. Hun ble kjørt over av en bil. Det skjedde da en mann som var høyreekstrem kjørte inn i flere antirasistiske demonstranter.

Søndagens demonstrasjon hadde fått navnet «Unite the Right 2». Rundt 30 nasjonalister markerte dagen. De kjemper for hvit makt.

Markeringen skjedde i Lafayette Park. Parken ligger like ved Det hvite hus.

De rundt 30 personene som markerte dagen måtte gå sammen med politiet. De måtte beskyttes fra de rundt 2.000 motdemonstrantene.

Makia Green var en av motdemonstrantene. Hun er representant for gruppa Black Lives Matter.

– Vi vet av erfaring at det å ignorere hvite nasjonalister ikke fungerer, sier hun.