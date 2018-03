– Ble truet til å holde kjeft

Verden

Stormy Daniels snakket i TV-programmet «60 Minutes» natt til mandag. Hun sier hun har hatt sex med president Donald Trump i USA.

– Jeg synes ikke det er greit at folk tror jeg lyver, sa Stormy Daniels i intervjuet.

Hun sier at hun ble truet om å holde kjeft. Det skjedde i 2011 mens hun var sammen med datteren sin, sier hun.

– Han sa jeg skulle holde meg unna Trump. Han sa: «Det er en søt, liten jente. Det ville vært synd om noe skjedde med moren hennes», forteller Daniels.

Hendelsen skjedde etter at hun snakket med et magasin. Hun ville fortelle historien sin.

Senere fikk hun tilbud om penger. Daniels skrev til slutt under en avtale om å holde kjeft. Et magasin skrev likevel om forholdet. Da sendte Daniels ut et varsel om at historien var usann. Hun sier hun ble presset til det også.

– De fikk det til å virke som jeg ikke hadde noe valg, sier hun.

Daniels sier hun vil betale tilbake pengene hun fikk. Hun synes ikke avtalen om taushet skal gjelde siden Trump ikke skrev under på den.

Daniels sier hun møtte Trump i 2006. De to spiste middag. Hun var 27 år gammel da. Trump var 60 år gammel. Daniels sier hun ikke egentlig ville ha sex med ham.

– Men jeg sa ikke nei, sier Daniels.

Hun har blitt irritert over at folk har sagt dette er en #metoo-sak.

– Jeg var ikke et offer, sier hun.

Pornostjernen heter egentlig Stephanie Clifford. Hun er 39 år gammel. Daniels har vært i pornobransjen i tjue år.

Donald Trump nekter for alt. Han har ikke hatt sex med Daniels, sier han. Advokatene hans truer med å saksøke Daniels. De vil kreve én million dollar for hver gang hun sier at hun hadde sex med Trump. Trump var allerede gift med Melania i 2006.