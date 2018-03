De sørger over drapet på politikeren Marielle

Verden

Tusener av mennesker strømmet ut i gatene i Rio torsdag. De, gråter, uler og roper. De sørger over drapet på den unge politikeren Marielle Franco. Hun ble skutt og drept i Rio de Janeiro i Brasil onsdag. Franco ble 38 år gammel.

Kistene av Marielle Franco og sjåføren Anderson Gomes ble båret gjennom gatene. Horder av sørgende fulgte båren. De politiske lederne David Miranda og Marcelo Freixo bar kistene. Det skriver nyhetsbyrået AP.

– De prøver å stilne alle stemmene til svarte kvinner her i landet, sa Larissa Neves Lago. Hun var en av dem som sørger over politikeren.

– Marielle er her. I dag og for alltid, ropte noen i menneskemengden.

Franco var en ung, svart kvinne. Hun var medlem av bystyret i Rio. Franco var kjent for å komme med kritikk mot hvordan politiet oppførte seg i fattige områder, i favelaer. Hun fortalte at de var brutale. Senest lørdag skrev hun på Facebook om en ung gutt som ble drept av politiet.

Politikeren snakket for de fattige. Hun var ikke redd for å stå opp mot makten. Onsdag kveld var hun på vei hjem fra et møte for å hjelpe unge, svarte jenter. Da skjedde drapet.

Marielle Franco ble drept mens hun satt i en bil. Gjerningsmannen kjørte opp på siden av bilen hennes. Sjåføren ble også drept. En annen ble skadd. Drapsmannen fulgte trolig etter lenge, mener lokale medier. De skriver også at bilen hadde sotede vinduer. Den som skjøt, så ut til å vite nøyaktig hvor Franco satt.

Drapet har utløst opprør på sosiale medier. Tusener sier at det nå er nok drap. De vil at noe må gjøres.

Michel Temer er president i Brasil. Han sier at drapet er et angrep på demokratiet. Han lover all mulig hjelp fra myndighetene for å ta de skyldige. Det skriver nyhetsbyrået NTB.