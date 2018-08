Den nye presidenten vil endre fredsavtalen

Verden

I 2016 ble myndighetene i Colombia og geriljaen FARC enige om en avtale om fred. Krigerne la ned våpnene. Men ofre for geriljaens vold og herjinger var misfornøyd. Nå har Colombia fått ny president. Han ønsker å gjøre noe med fredsavtalen.

President Ivan Duque har alltid vært kritisk til fredsavtalen.

– Vi vil gjøre endringer for å sikre at ofrene får sannheten. Rettferdighet skal stå i forhold til urett som er begått. Vi skal sikre at de får oppreisning – og at fortiden ikke gjentar seg, sier Duque om avtalen med FARC.

Ti medlemmer av FARC får påvirke landet politisk. De har fått plasser i Kongressen. Duque mener at ingen bør være med i politikken før de har sonet for kriminelle handlinger. Det er også laget en egen domstol for folk som var med i FARC. Presidenten mener disse skulle vært behandlet i andre domstoler.

Det finnes fortsatt en gerilja som er aktiv i Colombia. Det er ELN. Presidenten varsler om at han blir strengere med dem.

Den forrige presidenten forsøkte å få til en avtale med ELN. Juan Manuel Santos holdt på helt til han sluttet som president. Men det ble ikke noen løsning. Isteden kidnappet ELN seks personer. Duque mente det var feil av Santos å forhandle med ELN.

Santos fikk Nobels fredspris for avtalen han fikk til med FARC.

Duque er Columbias 60. president. Han er også den yngste presidenten i landet noensinne. Han er 42 år gammel og har tre barn. Tirsdag kveld var han med på en seremoni for å bli president. Rundt 3.000 gjester var der. Mer enn 12.000 politifolk sikret ro og orden rundt innsettelsen.

Marta Lucia Ramirez ble tatt i ed som Colombias første kvinnelige visepresident.

Duque vant i juni presidentvalget. Han fikk 54 prosent av stemmene.

President Duque har også lovet å kjempe mot kriminalitet, væpnede gjenger og korrupsjon. Han vil også at bedrifter skal betale mindre skatt.