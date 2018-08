Dyr medisin kan gi store hoder

Verden

Medisinen Spinraza gir flere syke nytt håp. Tidligere i år sa myndighetene ja til den dyre medisinen. Men bare barn og ungdommer skal kunne få den.

Spinraza kostet opprinnelig én million kroner per dose. Det ble siden forhandlet om prisen. Spinraza brukes mot sykdommen SMA. Sykdommen gjør at muskler forsvinner. Det er trolig 50 personer under 18 år i Norge som har SMA, ifølge nettstedet Helse Norge.

Nå blir norske leger advart. Det er funnet en ny mulig bivirkning. Fem personer har fått vannhode etter behandling.

Ingen av de fem personene med vannhode er norske. Det skriver nettstedet Dagens Medisin.

– Dette er en veldig alvorlig bivirkning. Det er viktig at leger og pårørende følger med, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk. De skal blant annet sørge for at medisiner i Norge er trygge å bruke.

Vannhode kalles hydrocephalus innen medisin. Pasientene får for mye hjerne-væske i hjernen. De kaster opp og får hodepine. Barn får større hoder.

De fleste som fikk bivirkningen, var barn.

Medisinen skaper debatt i Norge. Organisasjonen SMA Norge tar Helse- og omsorgsdepartementet til retten. Årsaken er at bare personer under 18 år får medisinen. Organisasjonen mener at også voksne må få den.