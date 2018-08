Feirer nasjonaldag med å løslate fanger

Verden

30 indiske fanger kan puste lettet ut. De slipper fri fra fengsel i Pakistan. Det skjer i forbindelse med Pakistans nasjonaldag 14. august. Fangene skulle slippes fri i løpet av mandagen.

Minst 27 av fangene er fiskere. Det melder utenriks-departementet i hovedstaden Islamabad. De melder også at de håper at India vil svare med et lignende tiltak.

I forrige uke løslot indiske myndigheter 14 pakistanske fiskere.

I årevis har India og Pakistan kranglet om grensa i området Kashmir. Det er delt mellom de to landene. De fleste som bor i den indiske delen av Kashmir, er muslimer. Opprøre har i mange år kjempet for å rive seg løs fra India.

De to landene har ofte pågrepet personer fra nabolandet. Det har skjedd med personer som har krysset grensa mellom de to landene ved en feil. De aller fleste har vært fattige fiskere. Noen av dem har sittet innesperret i flere år under dårlig forhold.

I 1947 ble Pakistan et eget land. Onsdag

Pakistan ble etablert som en uavhengig stat 14. august 1947. Onsdag feirer landet 71-årsdag. Dagen etter er det klart for Indias nasjonaldag.

Pakistan og India har kjempet tre kriger. Det har skjedd siden de ble uavhengig av britisk styre. De to landene har også vært nær en fjerde krig.