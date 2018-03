Flest barn blant de døde

Verden

De fleste ofrene i en brann på et russisk kjøpesenter, var barn. Til sammen 64 personer døde i brannen. 41 av disse var barn. Det melder nyhetsbyråene Interfax og RIA. De har sett på en liste over de døde.

Russlands president Vladimir Putin besøkte byen Kemorovo i området Sibir tirsdag. Det var her det startet å brenne på et kjøpesenter søndag. Under besøket sa Putin at sikkerheten på kjøpesenteret var altfor dårlig.

– Det som skjedde her var ikke kamper. Det var ingen plutselig eksplosjon med gassen metan i en sjakt, sa Putin ifølge nyhetsbyrået Tass.

Han mener de ansvarlige var uaktsomme, og at det er kriminelt. Han mener det var blant årsakene til brannen.

– Folk kom hit til kjøpesenteret for å slappe av med barn. Vi mister så mange folk, og hvorfor? På grunn av kriminell uaktsomhet og uforsiktighet, sa Putin. Han startet besøket med ett minutts stillhet for ofrene.

Et utvalg har sjekket brannen. De har kommet fram til at en sikkerhetsvakt hadde slått av brannalarmene i kjøpesenteret. Dessuten var nødutgangene i bygningen blokkerte. Brannalarmen skal ha vært slått av siden 19. mars, ifølge lederen for utvalget.

Tusener av folk i Kemorovo har demonstrert mot myndighetene etter brannen. De har krevd en gransking av det som skjedde. De mener myndighetene skjuler det egentlige tallet på døde etter brannen. De mener at mange flere døde.

Putin har ennå ikke sagt noe om demonstrasjonen. Men han lover å straffe de skyldige. Han vil be utvalget som sjekker saken, om å finne ut hvem som er ansvarlige for brannen.

– Det er nødvendig med en juridisk vurdering av alle tjenestemenns handlinger, sier Putin.

Foreløpig vet de ikke hvorfor brannen startet.

Fire personer er pågrepet i forbindelse med brannen. Blant dem er en person som jobbet på kjøpesenteret. Sikkerhetsvakten som skal ha slått av brannalarmen, er mistenkt i saken. Politiet har ikke sagt noe om hvorfor alarmen ble slått av.

Det var også flere andre alvorlige brudd på reglene for sikkerhet i bygningen. Det sier etterforskerne.

Brannen er den dødeligste i Russland siden Sovjetunionen ble oppløst. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.