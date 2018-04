Forbyr snoking på mobilen

Verden

Det blir forbudt å snoke på telefonen til den du er gift med. Det har regjeringen i Saudi-Arabia bestemt. Mandag sa de at snoking på mobiltelefonen til ektefellen vil regnes som datakriminalitet.

Bryter du loven i landet, kan du få en bot på rundt en million kroner. I tillegg kan du få ett år i fengsel.

Formålet med loven er «å beskytte folket og samfunnets moral, og beskytte retten til privatliv». Det sier regjeringen.

Det er mange strenge regler for hvordan folk i Saudi-Arabia kan leve. Men folk i landet er på topp i verden i bruk av apper på mobilen. De er også på topp når det gjelder bruk av sosiale medier. Over halvparten av folk i landet er under 25 år gamle. De bruker mye tid på nett.

Den siste tiden har kronprins Mohammed bin Salman innført flere nye lover i landet. Blant annet har han for første gang gitt kvinner i Saudi-Arabia lov til å kjøre bil, gå på kino og delta på idrettsarrangementer.

Dette er ikke bare bra, mener flere. Organisasjonen Amnesty International sier at de nye lovene kan være en måte å få folk til å tenke på noe annet. Samtidig blir folk mer undertrykt i landet.