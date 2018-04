Her er verdens eldste mann

Verden

Den 112 år gamle japaneren Masazo Nonaka er verdens eldste mann. Det sier Guinness World Records (Guinness verdensrekorder).

Nonaka bor på øya Hokkaido. Der driver familien et vertshus. Tirsdag fikk han et dokument av Erika Ogawa. Ogawa er visepresidenten for Guinness' avdeling i Japan. Dokumentet bekrefter at Nonaka er verdens eldste mann.

Nonaka bruker dagene til å lese aviser, se på fjernsyn og spise søtsaker, ifølge Guinness.

Nonaka ble født i 1905. Det skjedde bare måneder før Albert Einstein la fram sin spesielle teori.