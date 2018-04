Kina og USA straffer hverandre med toll

Verden

President Donald Trump i USA vil beskytte industrien i landet. Derfor gjør han utenlandske varer dyrere i USA. Varene får ekstra avgift, toll.

Det startet med stål og aluminium. Dyr toll fra staten i USA påvirker det andre land tjener på varene de selger til landet. Samtidig skal bedrifter i USA slippe hard konkurranse.

Men USA får svar. Kineserne krever toll på amerikanske varer. Det skal igjen skade USA.

Verdens børser er urolige. Flere frykter at økonomien i verden tar skade av konflikten. USA og Kina er verdens største økonomier.

Kina skal kreve toll på enda flere varer fra USA. Det gjelder blant annet biler, fly, soyabønner og kjemiske produkter. Dette varslet Kina onsdag.

USA selger soyabønner for 110 milliarder kroner til Kina i året.

Trump gjorde det samme. USA varslet toll på 1.300 kinesiske varer tirsdag. Blant annet på elektronikk, medisiner og flydeler.

– Det var dette vi fryktet for bare et par uker siden, sier Peter Thagesen. Han er ansvarlig for handelspolitikk i foreningen Dansk Industri.

Mange danske bedrifter får varene laget i Kina. Deretter blir de sendt til USA.

– USA er et stort marked og verdens største økonomi. Det er derfor det er så ødeleggende, sier han til nyhetsbyrået Ritzau.

Kina ønsker ikke noen handelskrig. Det har myndighetene sagt. Trump i USA har sagt at han ikke har noe imot en handelskrig.

– USA kommer til å vinne den uten problemer, skal han ha sagt.

USA vil ikke lykkes. Det hevder Kina.

– De kan ikke true og krenke Kina. Det vil ikke virke, sier en talsmann for myndighetene.