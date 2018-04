Kjæledyrene til forgiftet eksspion er døde

Verden

Sergej Skripal var tidligere spion. Han jobbet både for britene og russerne.

I mars ble han og datteren forgiftet i Storbritannia.

Storbritannia og flere land mener Russland er ansvarlig for at de to ble forgiftet. Skripal er fortsatt hardt skadd. Datteren er blitt litt bedre, ifølge nyhetsbyrået NTB.

Saken har gjort at russiske diplomater er utvist fra flere land. Russland har svart. De har utvist diplomater fra de samme landene.

Russiske myndigheter etterlyste dyrene til Skripal. Britiske myndigheter sier at dyrene er funnet. Og at de er døde.

– To marsvin er funnet døde. Det skjedde da en veterinær endelig fikk tilgang til hjemmet til Skripal, sier det britiske mattilsynet.

De fant også en syk katt. Den ble tatt med til veterinæren og avlivet.

– Det var til det beste for katten, sier matilsynet.

Russland krevde svar fra britene. De ville vite hvor kjæledyrene var.

Dyrene ble regnet som viktige for etterforskningen. Det er mistanke om at forgiftningen kan ha skjedd hjemme hos Skripal.

Skripal skal ha hatt en katt til. Det er ikke kjent hvor denne er.

Skripal ble dømt for spionasje i Russland. Men han ble siden benådet. Deretter fikk han asyl i Storbritannia.