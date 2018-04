Kjørte på folk med vilje- minst fire drept

Verden

Lørdag ettermiddag skjedde det i den lille, tyske byen Münster. En liten lastebil kjørte inn i en mengde mennesker. De satt ute ved puben Kienpenkerl, som ligger i en gågate.

Fire mennesker er drept. Sjåføren skal ha skutt seg selv. I tillegg er minst 20 mennesker skadd. Det forteller myndighetene, skriver nyhetsbyrået NTB.

Men minst seks av disse har kritiske skader.

Politiet sier at de undersøker om flere var med i bilen. Lastebilen kjørte på folk omtrent 16.30 lørdag.

Det er ikke sagt noe om hendelsen var et angrep eller en ulykke. Men avisa Spiegel sier at det etterforskes som om det var et angrep.

– Det er for tidlig å spekulere i motiv, sier Andreas Bode. Han snakker for tysk politi.

Etterforskere sjekker bilen og området rundt. De vil vite om det kan være noe bomber gjemt der eller i området. Folk har blitt bedt om å holde seg unna sentrum av byen, skriver tyske medier.

Det bor omtrent 300.000 mennesker i Münster. Den regnes som en av Tysklands største studentbyer.

Vegard Herøy bor og jobber i Münster. Han sier til avisa VG at han ble sjokkert.

– Dette er bare en liten studentby på størrelse med Bergen. Jeg kan ikke skjønne hvorfor det skjer her, sier Herøy til avisa.

Tysklands statsminister Angela Merkel er varslet om hendelsen.

– Våre tanker går til ofrene og deres familier, sier Ulrike Demmer, som snakker for statsministeren.

Ordfører Markus Lewe i Münster sier byen er i sorg.