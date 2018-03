Madsen: – En veldig stygg historie

Verden

– Det er en veldig, veldig stygg historie. Jeg har ikke lyst til å dele hvordan hun døde. Jeg visste at hun var død. Det eneste jeg hadde lyst til var at det sa «en-to-tre-bang» og så var hun ikke mer, sa Peter Madsen i retten torsdag.

Madsen er tiltalt for å ha drept journalisten Kim Wall. Rettssaken er i København i Danmark. Drapet skjedde i ubåten hans i august i fjor. Madsen er tiltalt for både mishandling og drap.

Madsen sa igjen i retten at han nekter skyld for drap.

Jakob Buch-Jepsen er aktor i saken. Han ville vite hvorfor Madsen har endret forklaring mange ganger. Madsen sier det er av hensyn til Walls familie.

– Jeg vil gjerne skåne verden og hennes familie for det forferdelige som er skjedd, sier han.

Madsen har både sagt at hun fikk luken til ubåten i hodet. Han har også sagt at hun døde av gassen kullos i båten.

– Det finnes ikke noe verre for et menneske som meg at man ikke får med seg sin besetning hjem. Den situasjonen her er bare helt forferdelig. Jeg vet bare at Kim Wall døde i «UC3 Nautilus», sa han også. Da ble han spurt om situasjonen da han kom til land uten Wall.

Liket av Kim Wall ble delt i biter og dumpet i sjøen. Madsen har tidligere sagt at det skjedde fordi han fikk panikk.

I retten ble det også vist fram meldinger Wall sendte før hun døde.

«Jeg lever fortsatt, forresten. Men vi går ned nå. Jeg elsker deg. Han tok med kaffe og kjeks».

