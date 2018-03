Mange drept i selvmordsangrep

Verden

Onsdag ble mange mennesker er drept i et selvmordsangrep. Det skjedde i nærheten av en sjiamuslimsk helligdom i Afghanistans hovedstad Kabul. Det melder flere medier.

Minst 26 personer er drept i angrepet. 18 personer ble skadd. Det sier en talsmann for det afghanske innenriksdepartementet til nyhetsbyrået Reuters.

Nyhetsbyrået AP melder om de samme tallene. Mens andre medier melder om andre antall ofre.

Angrepet skjedde onsdag rett utenfor universitetet i Kabul. Det var midt under feiringen av det persiske nyttåret Nawruz. I nærheten er det et hellig sted for sjia-muslimer.

Ingen har så langt sagt at de har skylden for angrepet. Men terrorgruppene Taliban og Den islamske staten (IS) har utført flere angrep i Kabul de siste månedene.

Folk i IS er sunni-muslimer. De har mange ganger angrepet sjia-muslimer. IS anklager dem for å lære bort feil religion.

Afghanske myndigheter hadde sørget for bedre sikkerhet i Kabul i før Nawruz.