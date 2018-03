Mann mistenkt for brevbomber er død

Verden

Politiet prøvde å pågripe en mann i delstaten Texas i USA. Så sprengte mannen seg og døde. Han var mistenkt for flere angrep med bomber i pakker. Det bekrefter politiet i byen Austin.

Politiets spesialstyrker nærmet seg mannen. Så ble eksplosjonen utløst, sier politisjef Brian Manley. Den mistenkte var en 24 år gammel hvit mann.

Mannen var i byen Round Rock da politiet kom. ifølge TV-stasjonen CBS Austin. Det ligger utenfor byen Austin.

To personer er drept. Flere er alvorlig skadd i angrepene med brevbomber. De har skjedd i Texas den siste måneden. Minst tre av angrepene gikk ut over folk med bakgrunn som minoriteter. Politiet har sagt at angrepene kan være hat-kriminalitet.

Likevel har USAs president Donald Trump sagt at det ikke er mistanke om terror.