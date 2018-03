May utviser russiske diplomater

Verden

Den britiske statsministeren Theresa May anklager Russland. Hun mener de er ansvarlige for to drapsforsøk.

Sergej Skripal og datteren Julia ble angrepet med gift. Det skjedde i forrige uke. Far og datter kjemper for livet på sykehus. Begge ble forgiftet med en gift som er laget i Russland, ifølge myndighetene i Storbritannia. Skripal er russer og var tidligere spion for britene.

May utviser 23 russiske diplomater fra Storbritannia, skriver nyhetsbyrået NTB. Hun vil heller ikke snakke med Russland på høyere nivå.

– Jeg beklager at president Putin har valgt å handle på denne måten, sa May i Underhuset. Hun sa at Russlands handlinger utgjør «ulovlig maktbruk».

Angrepet skjedde i byen Salisbury i Storbritannia.

Russland nekter for at de er ansvarlige for giftangrepet.

Reaksjonen mot Russland har ikke skjedd på 30 år. Diplomatene må reise fra Storbritannia innen én uke.

Den russiske ambassadøren til Storbritannia har advart mot dette. Han har sagt at de vil svare.

USAs president og NATO-sjefen har reagert på det som har skjedd.