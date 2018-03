Minst 64 døde i brannen i Sibir

Verden

64 mennesker personer funnet døde etter brannen i Sibir. Flere av de døde er barn. Over 40 mennesker er skadd.

En brann startet på et kjøpesenter søndag. Det skjedde i byen Kemerovo i Sibir. Sibir er en del av Russland.

Fortsattt er folk savnet. Men antallet er uklart. De verste meldingene sier at 60 personer er savnet. 41 av dem skal være barn, melder BBC.

Brannen startet trolig i en kinosal i fjerde etasje i kjøpesenteret. 13 personer ble funnet døde i salen.

Rundt 300 brannfolk jobbet i seks timer for å slukke brannen. Den spredte seg over hele senteret. Noen steder var det så hett at brannfolk ikke kom seg fram.

Over 100 mennesker klarte å flykte. Rundt 20 ble reddet ut.

Det har vært mange brudd på brannreglene, sier Vladimir Tsjernov. Han er viseguvernør i regionen. Brannalarmer skal ha vært slått av. Nødutganger skal ha vært stengt.

Etterlatte får 130.000 kroner hver i erstatning. Det sier guvernør Aman Tulejev.

– Hver familie som har mistet et medlem, får en million rubler i kompensasjon. Hvis der er to, Gud forby, så blir det to millioner rubler, sier han.