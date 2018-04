Nå kan han settes i fengsel

Verden

Luiz Inacio Lula da Silva ba om å slipe fengsel mens ankesakene mot ham pågår. Han er tidligere president i Brasil. Nå har landets høyesterett bestemt at han likevel kan settes i fengsel.

De elleve dommerne i høyesterett diskuterte saken i over ti timer. Det endte til slutt med at seks stemte for at han kan settes i fengsel. Fem stemte mot. Det betyr trolig at Lula må starte soningen før ankesakene er ferdige. Det kan skje allerede torsdag.

– Hvordan kan vi snakke om effekt av loven om ikke straffen på noe tidspunkt blir tatt i bruk? spør Alexandre de Moraes. Han stemte for å fengsle Lula.

I fjor ble Lula dømt for å ha fått en dyr leilighet ulovlig. Det var i bytte mot kontrakter på byggeprosjekter for staten. Lula er tiltalt i flere slike saker om korrupsjon. Han har allerede tapt en ankesak. Dommen er på tolv år og en måneds fengsel.

Tirsdag kveld samlet tusenvis av mennesker seg i gatene. De krevde at Lula blir sperret inne. Opptil 20.000 mennesker møtte fram i landets største by São Paulo. Noen få tusen demonstrerte i Rio de Janeiro.

– Vi vil at Brasil skal bli kvitt denne skammelige korrupsjonen. Sett Lula i fengsel. La Brasil starte med blanke ark, sa Mara Massa. Hun var en av demonstrantene i São Paulo.

Demonstrantene krever også at han nektes å delta i presidentvalget 7. oktober.

Lula var veldig populær da han var president fra 2001 til 2010. Den 72 år gamle sosialisten leder på menings-målingene. Det er til tross for dommen på tolv års fengsel.

Den tidligere presidenten har lovet at han skal anke helt til dommen blir som han ønsker. Han sa også at han vil kjempe for et rettferdig samfunn til han dør.

Folk som er straffedømt, kan ikke delta i valg i Brasil. Det gjelder når dommen har gått igjennom retten to ganger. Det sier loven i Brasil.