Orban får rett til å endre grunnloven

Verden

Partiet Fidesz vant valget i Ungarn søndag. Dermed fortsetter lederen Viktor Orban som president.

– Vi sikret en historisk seier. Vi skapte oss en mulighet til å beskytte Ungarn, sa Orban i en tale.

Orban er kjent for sin strenge politikk mot innvandring.

Fidesz samarbeider med et annet parti, KDNP. Til sammen vant partiene over to tredeler av setene i nasjonalforsamlingen. Det kalles superflertall. Partiene får makt til å endre grunnloven.

Orban hadde også denne retten i sin første periode som president. I andre periode mistet han den. Målet til de andre partiene var å hindre superflertall. Det klarte de ikke. Derfor sluttet to ledere i andre partier. De sa de følte ansvar. Det gjaldt Gyula Molnár i Sosialistpartiet og Gabor Vona i partiet Jobbik.

68,8 prosent i Ungarn stemte.