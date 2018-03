Sinte katalanere demonstrerte

Verden

Rundt 50.000 mennesker demonstrerte i Barcelonas gater i Spania. Det skjedde søndag kveld. De protesterte mot at tidligere president Carles Puigdemont er pågrepet.

Over 50 personer er skadd i demonstrasjonen, blant dem åtte politifolk. Politiet skjøt varsels-skudd. De brukte også batonger mot demonstrantene. Det sier en talsmann for politiet til nyhetsbyrået DPA. Minst 14 personer er pågrepet.

Demonstranter kastet forskjellige ting mot politiet. Det viser bilder og videoer. Det skjedde mens de marsjerte fra lokalene til EU-kommisjonen til det tyske konsulatet i byen.

Demonstrantene bar plakater med bilde av Puigdemont. Mange av dem hadde det katalanske flagget rundt seg. Det er et av de viktigste symbolene for katalanerne som ønsker en egen stat.

– Vi krever at Tyskland ikke leverer president Puigdemont til Spania. Forbrytelsen hans ble gjort av politiske grunner, sier det katalanske partiet ANC. De ønsker at Catalonia skal bli en egen stat.

Tidligere søndag ble Puigdemont pågrepet i Tyskland. Han var på vei fra Finland til Belgia. Han hadde holdt foredrag i Finland, og bor i Belgia. Mandag skal en tysk domstol bestemme om Puigdemont skal i varetekt.

Puigdemont ble pågrepet etter at spanske myndigheter sendte ut en ordre. Det var en internasjonal ordre om at Puigdemont skulle pågripes.

Myndighetene i Spania vil nå be om at han sendes til Spania. Der er han siktet for å ha oppfordret til opprør. Det skjedde da Puigdemont og hans lokale regjering i Catalonia holdt en avstemning. De lot katalanerne si om de ville at Catalonia skulle løsrive seg fra Spania. Avstemningen var ulovlig ifølge spansk lov.

