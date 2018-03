Skadd av bombe på jobb i budfirma

Verden

En person ble skadd da en pakke eksploderte. Det skjedde ved budfirmaet FedEx sitt anlegg i Texas i USA. Den skadde jobber for firmaet. Det melder amerikanske medier. Det er den femte pakkebomben i delstaten denne måneden.

Eksplosjonen skjedde tidlig tirsdag morgen. FedEx-anlegget ligger i byen Schertz like ved San Antonio. Pakken som eksploderte, skulle sendes til Austin. Det sier Michelle Lee til avisa The Washington Post. Hun er spesialagent for etterforsknings-byrået FBI.

To dager tidligere ble to menn skadd i en annen eksplosjon. Det skjedde i Austin i samme delstat. De to fikk alvorlige skader.

Bare timer før hadde myndighetene i delstaten økt en dusør. De vil belønne den som finner de ansvarlige for tre angrep med brevbomber. Angrepene skjedde tidligere denne måneden, også disse i Austin.

To personer ble drept og to skadd i de tre angrepene. Politiet mistenkte at det var sammenheng mellom hendelsene. De undersøker om det dreier seg om hatkriminalitet. Alle ofrene har bakgrunn som minoriteter.

Politiet har så langt ikke sagt at den siste eksplosjonen har sammenheng med de andre. Men det vil «definitivt være grunn til bekymring» hvis det er sammenheng mellom sakene. Det sier en kilde i politiet.

Tre av pakkene som eksploderte, var levert til private adresser. Det melder kanalen BBC. Den fjerde ble trolig utløst av en snubletråd. To menn gikk på den på en gate i Austin, ifølge politiet.