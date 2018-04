Skrev om selvmord – var trolig alvorlig syk

Verden

En 48 år gammel mann drepte to personer lørdag. Det skjedde i byen Münster i Tyskland. Mannen kjørte inn i folk med en varebil. Så skjøt han seg selv. Det skjedde med et ulovlig våpen, sier politiet.

Mannen var trolig alvorlig psykisk syk. Han skal ha vært til behandling. Politiet etterforsker årsaken til at han kjørte på folk. De har oppdaget noe i e-poster som han sendte til venner. Han skrev at han tenkte på selvmord. Han skal også ha lagt igjen et brev som ligner et selvmords-brev. Det skriver avisa Die Welt.

Naboer sier at mannen holdt seg stadig mer for seg selv. Han hadde ikke kone eller barn. 48-åringen var designer av stoler, skap og lamper. Han skal ha tjent godt og ikke hatt økonomiske vansker.

48-åringen har vært i kontakt med politiet flere ganger tidligere. Han har vært tiltalt for blant annet svindel og trusler mot foreldrene sine.

De døde var en mann på 65 år og en kvinne på 51 år. 20 personer ble også skadd i påkjørselen. Seks av dem ble alvorlig skadd.