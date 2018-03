Stephen Hawking er død

Verden

Stephen Hawking ble 76 år gammel. Han døde rolig mens han sov hjemme onsdag. Hawking bodde i Cambridge i Storbritannia.

– Vi er dypt lei oss over at vår elskede far døde i dag. Han var en stor vitenskapsmann og en ekstraordinær mann. Arven etter ham og arbeidet hans vil leve videre i mange år. Det skriver barna hans Lucy, Robert og Tim i en pressemelding.

Hawking var fysiker, forfatter og professor ved Universitetet i Cambringe. Han jobbet med rom-tid, teorier rundt gravitasjon og kvante-teori. Han skrev bøker om det han fant ut. Hawking fikk priser for forskningen sin.

Han ble for alvor verdensberømt med boken «A Brief History of Time». Den kom ut i 1988.

– Han kombinerte mot og utholdenhet med briljans og humor. Det inspirerte folk over hele verden. Vi vil savne ham for alltid, skriver familien.

Som 21-åring ble Hawking syk. Han fikk sykdommen ALS. Den gjør at kroppen lammes litt og litt. Mange dør tidlig når de får denne sykdommen. Men Hawkings sykdom utviklet seg sent. Han er trolig blant dem som har levd lengst med ALS. Han fortsatt arbeidet sitt på universitetet i alle år, selv om han ble syk. Han brukte en maskin til å snakke, da han ikke lenger kunne bruke stemmen sin selv.