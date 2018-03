– Tre drept i angrep i Frankrike

Verden

Det er skutt i et kjøpesenter byen Trebes i Frankrike. Folk ble tatt som gisler. Angrepet startet fredag formiddag.

–En person har drept tre personer. 16 andre er skadd. Minst tre av dem har alvorlige skader, sier president Emmanuel Macron. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

Angriperen var ifølge politiet 26 år gamle Redouane Lakdim. Han ble skutt og drept av politiet. Før det hadde han rukket å ta flere gisler. Lakdim er fransk-marrokaner.

Politiet har fulgt med på ham. Årsaken var at han var med i en gruppe ekstreme muslimer. Mannen var tidligere dømt for å ha våpen ulovlig.

Nyhetsbyrået Reuters siterer en kilde i politiet. Personen forteller at åtte personer ble holdt som gisler. En politimann byttet plass med et gissel. Han er skadd og ligger på sykehus.

Gjerningsmannen sa han er med i terrorgruppa IS. Det sier politikilder i Frankrike. IS har også tatt på seg skylda for angrepet.

President Philippe sa at angrepet trolig var et terrorangrep.

– All informasjonen vi har peker mot et terrorangrep, sier Philippe.

I en annen by i nærheten er en politimann skutt. Skytingen har skjedd i Carcassonne.

Her ble en gruppe politifolk skutt på av en mann med våpen. Det skal ha skjedd da de var på joggetur. Én av politifolkene ble skadd.