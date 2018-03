Tror Kim Jong-un tok tog til Kina

Verden

Kim Jong-un har reist på sin første tur til utlandet som Nord-Koreas leder. Det sa kilder til nettstedet Bloomberg mandag kveld.

Samtidig meldte japanske medier at et nordkoreansk tog kom til Kinas hovedstad Beijing. Det var et stort opplegg med sikkerhet rundt toget som skal ha kommet mandag kveld.

Tirsdag formiddag dro toget fra togstasjonen i Beijing. Det melder det japanske nyhetsbyrået Kyodo.

Ryktene sier at det var Kim som var på besøk. Kina vil snakke om ryktene «når tiden er inne», skriver nyhetsbyrået AFP.

Toget ligner visst på det Kim Jong-uns far brukte på reiser til utlandet. Det var da Kim Jong-il var Nord-Koreas leder. Tirsdag var det mange sikkerhets-vakter ved et pensjonat i Beijing. Der har tidligere nordkoreanske ledere bodd. Det gjorde at mange tror Kim Jong-un var i Kina.

Det er vanlig at Kina ikke bekrefter besøk fra Nord-Korea med én gang. Kinesiske myndigheter pleide å vente til tidligere leder Kim Jong Il var kommet trygt tilbake til Nord-Korea.

Heller ikke myndighetene i Sør-Korea eller USA har kunnet bekrefte at Kim besøkte Kina.

Sørkoreanske eksperter sier de tviler på at Kim Jong-un er eller var i Kina. I så fall har den nordkoreanske lederen sneket seg inn i landet. De mener dette er lite trolig. Årsaken er at Kim Jong-un mener Nord-Korea og Kina er likeverdige.

Da er det er mer trolig at Kim har sendt sin søster Kim Yo Jong. Hun kan være sendt for å berolige Kina før møtet med USA og Sør-Korea.

I april skal Kim møte den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in. I mai skal han møte amerikanernes president Donald Trump.

Kina har lenge vært det nordkoreanske regimets viktigste allierte. Den siste tiden har forholdet mellom landene blitt litt dårligere. Årsaken er Nord-Koreas utvikling av atomvåpen.

Kina har slettet kritikk av Kim i sosiale medier.