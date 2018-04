Verden

– Vi mister kulturen vår og landene våre hvis dette fortsetter. Våre verste mareritt blir virkelige, sa Viktor Orban i februar i år. Han holdt tale til nasjonen. Muslimsk innvandring var et viktig tema i talen.

Statsministeren i Ungarn vinner trolig sitt tredje valg søndag. Orban leder det konservative partiet Fidesz. Partiet er populært fordi det har streng politikk mot innvandring. Det gjelder spesielt muslimske innvandrere.

– Vi tenker ikke på disse menneskene som muslimske flyktninger. Vi ser dem som muslimske inntrengere, sier Orban til den tyske avisa Bild.

Orban var den første statslederen som bygget gjerde av piggtråd for å holde migranter og flyktninger ute. Han kritiserer Tysklands statsminister Angela Merkel. Hun driver for svak flyktningpolitikk, mener Orban. Flere fra Syria kommer av økonomiske årsaker, mener han.

– De må krysse fire land som ikke så rike som Tyskland, men stabile. Da løper de ikke for livet. De er økonomiske migranter på jakt etter et bedre liv, sier Orban til Bild.

Han er redd for at det blir flere muslimer enn kristne i Europa.

– Vesten vil falle, og Europa vil ikke engang innse at det er blitt invadert, sa Orban i talen til nasjonen.

Han nekter å godta politikken til Den europeiske union (EU). EU sier at land må ta imot et visst antall asylsøkere.

Orban laget også en avtale med Makedonia og Serbia. Disse to landene er ikke med i EU. Avtalen sørger for at migrantene og flyktningene ikke klarer å komme inn i EU.

Fidesz får trolig mange stemmer også ved dette valget. Partiet samarbeider med det kristne partiet KDNP. Til sammen kan de få to tredelers flertall i nasjonalforsamlingen. Det viser meningsmålinger. Da har Orban makt til å endre grunnloven. Det gjorde han også etter valget i 2010.

Orbans motstandere sier at han har endret loven for å passe seg. Han har laget et system for valg som sikrer seier til Fidesz, mener kritikerne.

Men det er ingen tvil om at Orban er populær blant folk. Han har også fått fart på økonomien i Ungarn. Økonomien vokser nå med 4 prosent i året. Det er åttende år på rad med økonomisk vekst. Bare rundt 3,8 prosent er uten arbeid i Ungarn.

