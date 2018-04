Italias mørke bakside

Verdens land

Stilige menn med dyre dresser og mørke solbriller. Det er sånn de fleste ser for seg en ekte mafioso - et medlem av den italienske mafiaen. Slik er det bare i amerikanske filmer.

– Mafiaen er stygg, brutal og grusom. Noen tror at det startet som et sosialt opprør. Det stemmer ikke. Mafiaen startet som banditter, og har alltid vært banditter, sier Yngve Kvistad til Klar Tale. Han er journalist og ekspert på mafiaen på Sicilia.

I 1861 ble Italia samlet til ett rike. Det gjorde kong Viktor Emmanuel II. Rundt samme tid begynte en gruppe å presse folk for penger på øya Sicilia.

– Sitroner var en veldig verdifull vare på den tiden. De ble solgt til Storbritannia. Noen kom på at de kunne ta seg betalt for å ikke ødelegge produksjonen. Så de begynte å selge beskyttelse til sitron-bøndene, sier Kvistad.

Mafiaen på Sicilia ble kalt Cosa nostra (vår sak). Etter hvert begynte de med flere typer utpressing.

I byen Napoli slo en gruppe fattigfolk seg sammen. De ranet det rike. De ble til Camorraen. De tjente seg rike på å smugle sigaretter. Rutene de brukte, ble senere brukt til å smugle narkotika.

'Ndrangheta-mafiaen hører til i regionen Calabria. De startet med å betale politikere ulovlig i bytte mot tjenester. Alle medlemmene er i familie med hverandre, forteller Kvistad.

– Det gjør dem enda farligere enn de andre. De er bokstavelig talt opptatt av å beskytte familien, sier han.

'Ndranghetaen og Camorraen er de to største organisasjonene i dag. De skyter og bomber for å vinne over hverandre. Likevel er ikke mafiaen farlig for folk flest i Italia.

– De kriger stort sett med hverandre. Det har gått lite ut over vanlige folk, sier Kvistad.

Det gjorde lenge at folk lot være å tyste på mafiaen til politiet. Men noe skjedde.

Dommerne Giovanni Falcone og Paolo Borsellino fikk dømt flere mafiosoer på Sicilia. Det viste seg å være livsfarlig. I 1992 ble begge to drept i to kraftige bilbomber.

– Siden da har mafiaen på Sicilia mistet mye makt. Folk begynte å fortelle hvem som var medlemmer av mafiaen. Til slutt hadde de ikke noe sted å gjemme seg. Politiet tok den ene etter den andre, forteller Kvistad.

Mafiaen har likevel mye makt i resten av landet.

– Dessverre har mafiaen påvirket samfunnet i Italia mye. Den har betalt ulovlig til politikere langt opp i systemet. Mafiaen har hatt sine folk i jobber i det offentlige. Det har for eksempel gjort at folk har sluppet skatt, sier han.

Mafiaen har også satt sine folk i bedrifter.

– Firmaer som skal drive med vindmøller og solceller, får penger av Den europeiske union. De tar pengene uten å lage energi. På Sicilia finnes veibroer som slutter midt i lufta. Mafiaen loppet byggefirmaene for penger. Da var det ikke nok penger igjen til å bygge ferdig.

I Napoli styrer mafiaen tømmingen av søppel. Til og med i helsevesenet er mafiaen til stede.

– De har kjøpt seg inn i bedrifter som kjøper inn medisinsk utstyr. De skaffer seg kontrakter verdt enormt mye penger, sier mafia-eksperten.

Italiensk politi har en stor jobb å gjøre. Men de tar viktige mafia-folk jevnt og trutt. I forrige uke tok de en av lederne av 'Ndrangheta-mafiaen. Giuseppe Pelle hadde vært på rømmen siden 2016.

– Jeg er dypt imponert over italiensk politi. De er de virkelige tøffingene. Jeg var en gang i hovedkvarteret til anti-mafia-politiet i Palermo. En av politimennene var så tøff at jeg fikk frysninger. Han hadde masse tatoveringer. Ikke en gang kona visste at han jobbet der. Han kjørte inn en hemmelig inngang hver dag. Han gikk alltid med maske og hadde klesskift liggende over hele byen, forteller Kvistad.

Ordliste:

Mafia: kriminell organisasjon, bruker vold for å ha kontroll over sitt område.

Omertà: taushets-plikt blant medlemmene av mafiaen. Å bryte dette er det verste en mafioso kan gjøre.

Pizzo: penger som betales til mafiaen i bytte mot beskyttelse. Vanlig i Sør-Italia.