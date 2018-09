Cosby dømt til fengsel for voldtekt

Kultur

Hele USAs TV-ynding Bill Cosby fikk dommen. Han skal sitte i fengsel i tre til ti år.

– Det er på tide med rettferdighet, sa dommer Steven O'Neill tirsdag.

Cosby er dømt for å ha dopet ned og voldtatt en kvinne i 2004. Rundt 60 andre kvinner har også anklaget ham for overgrep. De fleste sakene er for gamle til å bli etterforsket.

81-åringen ble ført bort med håndjern. Cosby ble kjent skyldig i april. Nå må han rett i fengsel, skriver nyhetsbyrået NTB.

Cosby vil trolig anke dommen. Skuespilleren er kjent fra TV-serien «Cosby med familie». Den ble vist på 1980- og 1990-tallet i Norge.