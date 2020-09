Taj Mahal åpner mens India sliter med korona

Taj Mahal er en av de største turist-attraksjonene i India. Nå er den klar til å åpne opp igjen. Samtidig har India få fått flere smittede med korona enn Brasil.

India har nå over fire millioner smittede. Kun USA har flere. Der er seks millioner smittet med korona. Taj Mahal er i delstaten Uttar Pradesh. Den er blant de verst rammede i landet. Over 270.000 personer er smittet med korona.

– Taj Mahal åpner 21. september. Alle regler for å hindre smitte skal bli fulgt. Folk må holde avstand og bruke munnbind, sier Amit Srivastava på turistkontoret i delstaten til nyhetsbyrået AFP.

Taj Mahal ble bygd som et mausoleum. Det er også regnet som en av verdens syv nye underverker. Det har vært stengt siden midten av mars. Nå skal det åpne for å starte opp igjen turist-næringen i landet. Håpet er at det kan hjelpe til med å få slutt på den økonomiske krisen i landet.

