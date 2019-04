Minst 156 drept i flere angrep

Angrepene skjedde i og rundt Sri Lankas hovedstad Colombo, opplyser en talsmann for et sykehus. Det skriver nyhetsbyrået NTB. En polititalsmann sier at minst 156 er drept. Det melder flere medier.

Minst 35 utlendinger skal være blant de drepte, skriver nyhetsbyrået AFP. Norske myndigheter forsøker å finne ut om det er nordmenn blant de drepte.

Angrepene skjedde nesten samtidig i tre kirker. Det gjaldt en kirke i Colombo, en kirke i Negombo og en kirke i Batticaloa. Det melder kanalen BBC. Det skal også ha vært angrep på tre hoteller i Colombo. Det dreier seg om hotellene Shangri La, Cinnamon Grand og Kingsbury, ifølge kanalen.

Søndag formiddag skal det ha vært en sjuende eksplosjon.

En tjenesteperson sa søndag morgen at det først var seks eksplosjoner. Det er mistanke om at eksplosjonene i to av kirkene ble utført av selvmordsbombere, sier denne personen.

Minister Harsha de Silva har besøkt en av kirkene. Han sier det var grusomme scener. Det skriver han selv på nettsamfunnet Twitter. Regjeringen i landet har kalt inn til krisemøte.

Både folk i kirkene og hotellgjester skal være drept i angrepene. Det sier politiet, ifølge kanalen NRK.