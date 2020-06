Åpner grensa til Sverige på mandag?

Høie får også med seg statsminister Erna Solberg. Sammen skal de si hvilke reiseråd som skal gjelde fra mandag. Du kan se siste nytt på klartale.no fra klokka 14.

Det er kjent at nordmenn er velkommen i Danmark fra mandag 15. juni. Norske myndigheter mener at det er trygt. Derfor kan folk reise dit uten at de må i karantene når de kommer hjem.

Men nordmenn må dra til områder som er utenfor København. Det skriver avisa VG. De har også snakket med folk som skal vite mer om hva de nye rådene blir. Myndighetene skal ha sett på muligheten for å åpne for reiser til deler av Sverige med mindre smitte.

Kanalen NRK har også snakket med folk. De sier at den norske regjeringen mener det er for stor smittefare i Sverige. Derfor vil det ikke bli åpnet for fritidsreiser til landet. Dermed blir grensen holdt stengt lenger.

Regjeringen har tidligere sag at de har et mål. Det er å kunne åpne for reiser til hele Norden til samme tid. Men det blir avgjort av hva smitte-situasjonen er i hvert enkelt land. Det gjør at det kan bli ulike reiseråd i Norden. Det sa justisminister Monica Mæland til Klar Tale onsdag.

Det er mange land som vil åpne grensene neste uke. Men mange sier de vil ha et unntak for Sverige. De sier det er for mye smitte i landet.