Blir krav om karantene etter reiser til Belgia

Tidigere i sommer har rådene for reiser blitt endret hver 14. dag. I forrige uke ble det åpnet for reiser til mer av Sverige, uten karantene. Men det ble også krav om karantene for de som kommer fra Spania og Andorra. Etter bare en uke blir rådene endret igjen.

Det blir krav om karantene for folk som kommer fra Belgia fra og med lørdag 1. august. Det er for mye smitte i landet. Kravet er at det bare er 20 nye smittede per 100.000 innbygger de siste to ukene. Belgia har 31,8 nye smittede per 100.000 innbyggere nå. Tallet har økt fort siden de nye rådene kom i forrige uke.

Flere land i Europa sliter med det samme. Folkehelse-instituttet (FHI) følger nøye med på fire andre land. Det er Frankrike, Østerrike, Sveits og Tsjekkia. Der øker antall nye smittede raskt.

– Vi vil gjøre ny vurdering av dem i neste uke, sier Siri Helene Hauge til Nettavisen. Hun er overlege ved FHI.

Forrige uke ble lista over trygge områder i Sverige utvidet. Det førte til at mange reiste fra Norge til Sverige for å handle. De slipper å være i karantene. Nå vil Danmark fjerne krav om karantene for folk som kommer fra Sverige. De mener hele landet nå er trygt nok. Norge vil kanskje åpne mer neste uke.

Det er også noen gledelige nyheter fra 1. august. Barn og unge under 20 år får lørdag lov til å drive med idrett med avstand på under en meter. De får unntak fra avstands-regelen. De har fått lov til å trene med det unntaket en stund. Nå skal de også få ha konkurranser igjen. Det betyr at barn og unge kan spille fotball-kamper fra lørdag.

