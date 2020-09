Det kan bli krav om karantene for reiser til Italia

Onsdag skal helseminister Bent Høie møte pressen. Da skal han si hva som er nytt fra regjeringens arbeid med korona-viruset. Da kan det bli nye råd for reiser til andre land.

Det er Folkehelse-instituttet (FHI) som kommer med råd til regjeringen om reiser til ulike land. De foreslår flere endringer i rådene.

FHI anbefaler at det blir krav om karantene for folk som kommer fra Italia og Slovenia. Da blir de landene røde. De foreslår samtidig at flere Kypros og flere steder i Norden blir gule. Da er det ingen krav om karantene. Men folk blir bedt om å tenke nøye gjennom om de trenger å reise dit.

FHI sier det er seks områder i Sverige som blir endret. Det er Örebro, Gotland, Värmland, Västernorrland, Jämtland og Västerbotten. FHI sier det har blitt klart færre smittede der de siste ukene. Slik har det også vært på Sjælland i Danmark. Det har også blitt færre nye smittede på Kypros. FHI mener derfor at det er unødvendig med krav om karantene. FHI anbefaler at det blir slutt på krav om karantene for disse områdene.

I Italia har det blitt mye mer smitte de siste ukene. Det har det også i Slovenia. San Marino og Vatikan-staten blir regnet som deler av Italia av FHI. Det betyr at det blir krav om karantene for folk som kommer derifra. Det er også flere som blir smittet i Estland, Litauen og Slovakia. Der følger FHI ekstra nøye med nå.

Hvis det blir endringer i rådene vil de gjelde fra midnatt natt til lørdag 5. september.