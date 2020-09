Det kan bli mindre penger til bistand neste år

Det kan bli mindre penger til bistand i statsbudsjettet neste år. Aftenposten skriver at det kan bli flere hundre millioner kroner mindre i 2021. Det kan også bli så mye som en milliard mindre, ifølge deres kilder.

Det er usikkert hvor mye mindre det blir. Det blir avgjort av hvor godt politikerne tror det skal gå med økonomien i Norge framover. Årsaken er at måten de lager budsjettet til bistand. Det skal være én prosent av det Norge lager av verdi det året. Korona gjør at mange norske bedrifter tror det blir skapt mindre verdi neste år.

I fjor ble budsjettet for bistand større. Da ble det økt fra 37,8 milliarder til 39,2 milliarder kroner. Men det var laget før korona. Det fører til at Norge gir mer enn én prosent til bistand i år.

Flere organisasjoner som jobber med bistand har bedt om mer penger. De sier at fattige land blir hardt rammet av korona. Årsaken er at det er mindre helsetilbud. Mange bor også tett på hverandre.

– Folk møter på klinikkene for å få helsehjelp. Da vil mange oppleve at det er for få ressurser til at alle kan få hjelp. Leger og helsepersonell mangler også utstyr for å beskytte seg når de skal gjøre sin jobb, sa Xavier Joubert i juli. Han er landdirektør i Jemen for Redd Barna.

Mudassar Kapur er leder for finanskomiteen på Stortinget. Han vil ikke si noe om hva som blir prioritert eller om det blir mindre til bistand. Men han sier det må være passe til det som er den økonomiske situasjonen.

Det er regjeringen som skal legge fram et forslag til statsbudsjett for 2021. Det skal skje i starten av oktober.