Erna Solberg fikk pris

Norge

Mandag fikk Statsminister Erna Solberg pris av Det nordatlantiske rådet. Hun er «årets globale borger».

Det nordatlantiske rådet tar politiske avgjørelser i forsvarsalliansen (NATO).

Solberg fikk prisen for sitt bidrag til samarbeid mellom ulike land i verden. Blant annet har hun jobbet for å ta vare på verdens-havene på en bærekraftig måte. Bærekraftig betyr at en ressurs brukes på en ansvarlig måte.