Flere hundre flykter til øy i Italia

Natt til søndag ankom en fiskebåt den italienske øya Lampedusa. 367 mennesker var ombord. Båten sto i fare for å synke på grunn av sterk vind. Kystvakta og politiet førte båten til havna. Det opplyser nyhetsbyrået ANSA.

I havna ble flyktningene møtt av en demonstrasjon. Det var det sterkt høyre-vridde partiet Ligaen som holdt den.

Videre ble migrantene målt temperaturen på. Så ble de brakt til et akutt-mottak på øya. Der var det 1160 mennesker fra før av. Det er ti ganger så mange som mottaket kan håndtere. Det sier ordfører Toto Martello til ANSA.

Siden fredag har 30 andre småbåter lagt til kai på den italienske øya, ifølge italienske medier. For det meste kom de fra den tunisiske kysten.

Italia har de siste månedene slitt med å håndtere alle migrantene. De kommer daglig til landet. Det blir ekstra vanskelig med alle tiltakene korona-pandemien fører med seg.

Ordføreren på Lampedusa oppfordrer til general-streik mandag. Det er for å protestere mot den italienske regjeringen. Han mener myndighetene ikke jobber godt nok for å løse utfordringene med flyktninger.

– Lampedusa kan ikke lenger håndtere denne situasjonen. Enten må regjeringen sette i verk tiltak. Eller så går hele øya ut i streik. Situasjonen nå er ikke til å holde ut, sier han.

Han sier at det virker som ingen kontrollerer Middelhavet.

– Hvis et fiske-fartøy med hundrevis av mennesker kommer hit og ingen merker det, betyr det at ingen passer på Middelhavet. Hva gjør marine-fartøyene? Vi er ikke i krig. Hvorfor ikke bruke dem for å ivareta sikkerhet på sjøen og overføre migranter, sier ordføreren videre.

Rednings-båten Louise Michel plukker stadig opp flyktninger. Denne båten er sponset av gate-kunsteren Banksy. Lørdag hentet kyst-vakter fra Lampedusa 49 av de mest sårbare flyktningene på denne båten.

De 150 andre passasjerene ble overført til den humanitære rednings-båten Sea-Watch 4. Her er det nå rundt 350 mennesker om bord og båten er på utkikk etter en havn.

Mannskapet på båten sier de har behandlet personer med lav kropps-temperatur, brannskader og traumer. De har også hjulpet og folk som er dehydrerte. Migrantene som ble reddet, har sagt at tre mennesker døde til sjøs før rednings-båten Louise Michel hjalp dem.

Søndag ble det også kjent at fire personer døde etter at en migrant-båt tok fyr. Den eksploderte ved Crotone på kysten sør i Italia. Det er uklart hvorfor brannen oppsto.

Tusenvis av mennesker antas å ha dødd på den farlige turen over Middelhavet. De flykter fra konflikt og fattigdom i Afrika og Midtøsten.

Forsøkene på å krysse middelhavet har økt opp til 91 prosent fra januar til juli, sammenlignet med i fjor. Det gjelder nå mer enn 14.000 mennesker. Det er ifølge FNs flyktningbyrå.

Også i Hellas er det mange flyktninger. Den greske kyst-vakten har nylig plukket opp rundt 80 migranter. Det skjedde utenfor den greske øya Zakynthos. Migrantene var om bord i en båt som var på vei til Italia.

Menneskene om bord sier at de er irakere, syrere, afghanere, tyrkere og kurdere. Myndighetene søker nå etter menneske-smuglere.

Den siste tiden har migranter forsøkt å omgå Balkan-ruten. Den er ofte stengt. De reiser heller sjøveien til Vest-Europa, direkte til Italia fra Hellas eller Tyrkia. Turene er organisert av menneskesmuglere.