Hun blir hedret for å hjelpe flyktninger

Rouba Mhaissen får årets Rafto-pris. Den har blitt delt ut hvert år siden 1987. Den gis til en person eller organisasjon som jobber for menneske-rettighetene.

Mhaissen er syrisk-libanesisk. 31-åringen har kjempet for syriske flyktninger i Libanon.

– Denne prisen betyr at arbeidet for disse menneskene huskes. Det viser at noen bryr seg om dem, sier Mhaissen til avisa Bergens Tidende.

Mhaissen startet organisasjonen Sawa for Development and Aid. Hun er overveldet og beæret fordi hun får pris.

Mhaissen minner samtidig om det alvorlige:

– I åtte år har vi bedt om grunnleggende rettigheter for disse menneskene. Det er trist å se at det tar tid, sier hun.

Raftostiftelsen deler ut prisen. De begrunner den blant annet slik:

Mhaissen insisterer på at alle mennesker har krav på menneskerettslig beskyttelse. De skal ha mulighet til å skape sine egne liv. Det gjelder ikke bare dem med et statsborgerskap, skriver nyhetsbyrået NTB.

Samtidig kommer stiftelsen med en oppfordring:

– Vi ber alle stater, organer i verden og frivillige organisasjoner om å ta ansvar. De må gi hjelp i akutte og langvarige kriser. Rike stater har et spesielt ansvar. De må ta vare på mennesker på flukt.

Mhaissen leder organisasjonen Sawa. De jobber for at flyktninger i Libanon får et bedre liv. Særlig barn og kvinner.

Organisasjonen tilbyr tjenester innen helse. Det tilbyr råd og skole.

Det bor 4,5 millioner mennesker i Libanon. Om lag 1,5 millioner syrere er i landet.

De har flyktet fra krigen i Syria.

Stadig flere syrere blir tvunget tilbake. Det sier organisasjonen Amnesty International. Årsaken er blant annet diskriminering.

Mhaissen får prisen 3. november. Det skjer på Den Nationale Scene i Bergen.