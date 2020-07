I dag kan de endre flere av rådene for reiser

Regjeringen og helse-myndighetene sier land er enten røde eller grønne. Det handler om det er trygt nok til at de kan la folk reise dit og slippe karantene. Spania har vært grønt. Da har folk sluppet å være 10 dager i karantene etter at de kom hjem. De som kommer hjem til Norge etter at det blir rødt, må i karantene.

Du kan se på sending om de nye rådene på klartale.no. Den ligger nederst i denne saken, og sendingen starter litt før klokka 14.

Folkehelse-instituttet (FHI) har laget reglene for hva som gjør at et land er rødt eller grønt. Land med mer enn 20 smittede per 100.000 innbyggere i løpet av de siste to ukene er røde. Men det er også flere krav, og andre ting som blir vurdert. Øker smitten fort kan land med færre smittede også bli røde.

I Spania har flere fått korona den siste tiden. Og de har 30,9 smittede per 100.000 innbyggere. De fleste har fått det i to fylker i landet, men norske myndigheter regner Spania som et område med smitte. Tidligere i uken sendte de tekstmelding til folk fra Norge som er i Spania. De ble varslet om at de slipper karantene hvis de kom hjem før fredag 24.00.

Det er også flere land som har fått flere smittede de siste to ukene. Torsdag hadde nyhetsbyrået NTB en liste over land som er grønne, men har fått flere smittede. Tallene i parentes er hvor mange som er smittet per 100.000. Men det er tallene fredag som teller.

Belgia: (18,5)

Østerrike: (17,2)

Storbritannia: (14,1)

Frankrike: (13,2)

Polen (11,8)

Slovenia: (12,1)

Fredag formiddag kom det nye tall fra Belgia. Der er det 20,6 smittede per 100.000 innbyggere. Det betyr at landet er rødt, skriver avisa VG. De har også regnet på hva som kan bli endret i rådene for reiser. Men vent med å bestille en reise. Det endelige svaret kommer klokken 14. Det kan være ting som FHI vet, men VG ikke vet.

Det kan også bli åpnet for reiser til Kalmar og Värmland i Sverige. Fra før har Blekinge vært grønn i to uker, skriver avisen Aftenposten.

Men det er risiko ved å reise til land utenfor Norge, enten de er røde eller grønne. Norske myndigheter har flere ganger sagt at det er lov, men at de ikke vil anbefale folk å reise. Hovedårsaken er at korona er farlig.

Flere forsikrings-selskaper har egne regler for hva de vil gi folk hjelp med hvis de reiser nå. Årsaken er at det er mer risiko. Mange av dem sier også at forsikringen ikke vil være gyldig hvis du reiser til et land som er rødt når du drar. Men de dekker avbestilling hvis det har blitt rødt etter at du bestilte reisen.