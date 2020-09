Kraftig tyfon traff Sør-Korea

Stormen har ført til store skader på bygninger i Sør-Korea. Mange veier er også oversvømt. Tyfonen gir kraftig vind og nedbør.

Foreløpig har ingen dødd, sier myndighetene. Men en person ble skadd etter at en bil ble snudd på hodet i vinden.

Meteorologer i Sør-Korea meldte om vind opp til 35 meter per sekund. De sier at tyfonen trolig vil bli til en tropisk storm i løpet av et døgn. Det er en ned-justering.

Mange bruer og jernbaner er stengt. Minst 300 fly-avganger til øya er avlyst.

Tyfonen har allerede passert Japan. Der måtte 1,8 millioner evakuere. Tyfonen beskrives som ekstremt kraftig. Nesten 430.000 hus på øya Kyushu i Japan var uten strøm mandag.

Haishen er den andre tyfonen som treffer Japan på én uke. Meteorologene tror den kan gi rekorder i nedbør. Det kan føre til jordskred og oversvømmelser, frykter myndighetene.