Mann i Skien pågrepet for et terrorangrep i 1982

– Vi har i dag pågrepet en norsk statsborger i Skien. Årsaken er at Frankrike har bedt om det. Det sier Annette Aamodt til avisa Dagbladet. Hun er seniorrådgiver i Politiets sikkerhets-tjeneste (PST). Politiet vil be om at han blir varetekts-fengslet. Det skjer torsdag.

I 1982 kastet fire menn en håndgranat inn i den jødiske restauranten Goldenberg. De skjøt over 70 skudd mot kunder og ansatte. Seks personer ble drept og 22 skadd. Fransk politi har etterforsket saken helt fram til nå.

Angrepet blir knyttet til en militant palestinsk gruppe som nå er lagt ned. Den het Abu Nidal-organisasjonen (ANO). Fransk politi mener nordmannen har vært med i gruppa.

Mannen har tidligere nektet for å ha noe med saken å gjøre. I 2015 sa han til avisa VG at han aldri hadde vært i Paris. 60-åringens tidligere advokat ønsker ikke å kommentere saken, ifølge Dagbladet.

Franske myndigheter har bedt om at mannen blir utlevert en gang tidligere. Den første gangen var i 2015. Den gang sa lovverket at saken var for gammel, skriver avisen. Den nye siktelsen skal være helt lik den forrige. Men franske myndigheter håper nå at mannen kan bli utlevert.

Årsaken er at Norge nylig godkjente en avtale mellom land i Norden og EU. Den handler om å utlevere folk som er tiltalt for lovbrudd.