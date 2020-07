Modige kvinner utfordrer Lukasjenko

De siste 26 årene er det Aleksandr Lukasjenko som har styrt Hviterussland. Han er kjent som Europas siste diktator. Presidenten har kastet dem som ikke støtter hans politikk i fengsel.

9. august skal det holdes presidentvalg i landet. Lukasjenko håper på å bli valgt som president igjen.

Men nå har tre kvinner tatt opp kampen mot den 65 år gamle diktatoren.

En av dem er Svetlana Tikhanovskaja. Hun er 37 år gammel. Hun har sendt barna sine ut av landet for å beskytte dem. Hun er den eneste fra opposisjonen har fått tillatelse til å stille som kandidat. Ektemannen hennes er blogger og har vært kritisk til hvordan landet blir styrt. Nå sitter han fengslet, sammen med mange andre som stått opp mot presidenten.

MODIG: Svetlana Tikhanovskaja stiller som president-kanditat i Hviterussland.

De siste ukene har tusenvis av folk i Hviterussland demonstrert. De krever demokrati og frihet i landet, som tidligere har vært en en sovjet-republikk. Hundrevis er satt i fengsel. Men nå skjer noe mange ikke trodde var mulig.

Svetlana Tikhanovskaja har alliert seg med to andre kvinner. De to kvinnene representerer kandidater staten har avvist. Den ene er Maria Kolesnikova, som tidligere ledet valgkampen til banksjefen Viktor Babariko. Han er nå fengslet.

Den andre kvinnen er Veronika Zepkalo. Hun er gift med forretnings-mannen Valerij Tsepkalo. Han forsøkte å bli kandidat, men ble nektet.

Lukasjenko har aldri tatt kvinnelige politikere på alvor. Nå står han plutselig overfor en kvinnelig trio som utfordrer han regime, styrt av menn.

– Noe er på gang nå, sa Tikhanovskaja nylig i et TV-intervju.

Tidlig i valgkampen sto hun gråtende fram. Hun fortalte om truslene om at hun ville miste barna sine dersom hun ikke trakk seg. Nå er tårene borte og uttrykket bestemt. Hun oppfordrer sine landsmenn til å avgi stemme og forhindre at diktatoren skal styre videre.

– Stem på meg, sier hun og lover å løslate alle politiske fanger dersom hun vinner.

PROTEST: Folk demonstrerer. De vil ha frihet og demokrati.

Ifølge staten har presidenten over 70 prosent oppslutning. Opposisjonen hevder at han bare har 3 prosent av folket i ryggen.

Tikhanovskaja anklager Lukasjenko for å skjule hvordan korona-krisen rammer Hviterussland.

– Folk dør av korona-viruset og de som har makta skjuler det reelle omfanget, sier hun.

Les også: Sier at ingen kommer til å dø av viruset i landet

Lukasjenko har fra første stund sagt at korona-viruset ikke er noe farlig. Han har også snakket nedsettende om ofrene for viruset. Mange hviterussere har derfor fått et annet syn på Lukasjenko, som har forsøkt å framstille seg selv som en omtenksom far for nasjonen.

Tikhanovskaja mener at hviterusserne nå har to valg:

– Fortsett å leve fattigdom, eller gjør Hviterussland til det landet vi fortjener å leve i.