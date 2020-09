Nå skal Norge hente familier med barn fra Moria

Regjeringen har i lang tid sagt at de skal hente familier med barn fra Moria. Men først må åtte til ti andre land gjøre det samme. Etter at leiren brant natt til onsdag er det bestemt at Norge skal hente flere av de rammede hit.

Les mer: Flammene har slukt Moria-leiren

Erna Solberg er statsminister. Hun sier hun synes det er fælt å se bildene av brannen. Hun sier regjeringen vil hente 50 asylsøkere fra leiren til Norge.

– Vi setter i gang nå. Det avklarte vi i morges. Det skjedde etter at vi så bildene, sier Solberg. Hun sier de gjør det selv om det mangler ett land for å nå grensen de har satt før de skal hjelpe.

– Det er greit at vi bare kommer i gang nå når situasjonen er slik som i dag, sier Solberg.

Iselin Nybø er næringsminister. Hun sier regjeringen har vært tydelig på at Norge og andre land i Europa har et ansvar for de som er i leiren.

– Nå gjør vi som regjeringen har bestemt. Vi skal hente ut sårbare familier med barn fra Moria-leiren. Det er enda viktigere at Norge tar sin del av ansvaret når situasjonen er som den er nå, sier hun til nyhetsbyrået NTB.

Kjell Ingolf Ropstad er barne- og familieminister. Han sier alle som kommer skal bli testet for korona. Det skal skje før de drar fra Hellas, men også etter at de kommer til Norge. I forrige uke sa han til avisa VG at de som kommer fra Moria vil være i karantene i Råde. Der skal de være i mottaks-senter.