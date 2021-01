Oslo forlenger nedstengingen

Vi står fremdeles i en alvorlig og usikker situasjon. Vi kan ikke ta noen sjanser, sier byrådsleder Raymond Johansen onsdag.

Oslo forlenger den sosiale nedstengingen i to uker. Allerede har den vart i to og en halv måned. Kommunen forlenger også skjenkestoppen.

– Vi åpner for fritidsaktiviteter og idrett innendørs for barn i barneskolealder. Fritidsklubbene åpner med et begrenset tilbud. Endringene skjer fra torsdag.

Alle andre regler fortsetter å gjelde fram til 4. februar. Det betyr fortsatt rødt nivå på ungdoms- og videregående skoler.

Mandag kom de nye korona-regler fra regjeringen. De gjelder hele landet. Den nasjonale skjenkestoppen ble opphevet og vi får lov å ha besøk.

Men i Oslo er fremdeles ikke lov å selge alkohol på restauranter.

De siste dagene er rundt 1800 personer smittet i Oslo, sier Johansen.

– Vi har god kontroll i Oslo. Veksten i smitte har stoppet opp. Men vi er langt fra ferdig.

Byrådslederen sier hensynet til barn og unge er viktigst.

– Vi skal åpne opp for skjenking når smittetallene går enda mer ned. Det har jeg tro på at vi kommer til å få til de neste ukene, sier han.