Reiselivet håper det blir åpnet for reiser til og fra Tyskland

Fredag er de nye rådene for reise klare. Da skal statsminister Erna Solberg si hvor folk kan reise fra 15. juli. Men det må være trygt nok før hun sier folk kan reise. Slik vil hun hindre at det blir mer spredning av korona. De skal også si hvem som skal få komme til Norge. De som jobber med reiseliv håper at det blir lov for folk fra Tyskland.

Kristin Krohn Devold er direktør i NHO Reiseliv. Hun sier at dette er en viktig sak for mange av bedriftene som jobber med reiseliv. De er avhengig av at det blir åpnet for turister fra utlandet. Og det må åpne allerede i juli, sier hun.

– Vi forventer at det blir åpnet for land som har like mye smitte som mye av Norden. Det er med unntak av Sverige, sier hun til nyhetsbyrået NTB.

Mange nordmenn er på ferie i Norge i sommer. Men mange bor på camping-plasser og små hoteller. De større hotellene i byene har få gjester. Samtidig er den norske fellesferien i gang.

For mange som jobber med reiseliv er det viktig at folk fra Tyskland får komme. De bruker å være en stor gruppe turister, og det er de hvert år. Krohn Devold mener også at Tyskland skiller seg ut i mengden. De har omtrent like mye smitte som Danmark. Men hun er opptatt av at det fortsatt skal være stengt for de som kommer fra land med mye smitte.

– Vi tror det er en fordel for Norge å være et land med lite smitte. Korona blir ikke borte når sommeren er over. Det er bra hvis Norge kan være et reisemål utover høsten også. Da må det være rent og nesten uten smitte, sier hun.

Og folk fra Tyskland vil reise nordover. De vil heller til Norge enn til Danmark og Nederland. Det sier de i en undersøkelse som er gjort for Innovasjon Norge.

2,2 millioner tyskere kan komme i sommer, ifølge undersøkelsen. Det er hvor mange som sier de har planer om eller tenker på å reise til Norge, skriver Dagens Næringsliv. Nesten like mange tyskere vil til Norge som til Frankrike og Spania.

Men da må grensene bli åpnet. Det er likevel gode muligheter for at de kommer. Mange tyskere har sen sommerferie, sier Bente Bratland Holm. Hun er direktør for reiseliv i Innovasjon Norge. Derfor kan det komme folk fra Tyskland også utover høsten.

Ivar Horneland Kristensen er direktør i Virke. Han sier det er viktig at så mye som mulig blir åpnet. Men det må være trygt og lite smitte i landene som det blir åpnet for. Han er enig i at det er viktig for norsk reiseliv å få åpnet for Tyskland, Men han håper det også blir åpnet for Hellas og andre land sør i Europa.

– Vi har forventninger om at det blir en åpning. Men det er vanskelig når rådene om reise blir oppdatert hver 14. dag, sier han.

Virke sier det er vanskelig å forutse hva som skal skje med smitten i Europa enn tidligere i sommer. Det kan være et problem for både de som jobber med reiseliv og for turister. Horneland Kristensen sier at årets sommer-sesong er ødelagt for flere bedrifter allerede.

Folkehelse-instituttet (FHI) har ansvaret for å vurdere hvor det er trygt nok. De ser på smitten i de ulike landene i Europa. De har en liste på tre punkter som må være oppfylt. I tillegg ser de på helheten før de gir sine råd til regjeringen. Det er ny råd hver 14. dag.

Andreas Bibow Handeland er kommunikasjons-rådgiver i Europeiske Reiseforsikring. Han håper det vil være mulig å forutse hva som kan bli endret. Myndighetene bruker en fargekode for å si hva som er trygt. Grønne lys betyr at det er trygt. Røde lys betyr at det er for farlig.

– Det kan bli en utfordring hvis de grønne lysene blir røde, sier han.

Handeland sier det er uklart hva som skjer hvis du har bestilt en to ukers ferie til et land som «skifter farge» midt i ferien. Han sier at de fortsatt vil forholde seg til myndighetenes råd og anbefalinger.