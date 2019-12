Skal hente polfarere ut av isen

Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn skulle gå over isen på Polhavet mot Svalbard. De startet turen i Alaska i USA. Forsknings-skipet Lance skulle plukke dem opp ved enden av pol-isen nord for Svalbard. Men skipet satte seg fast i isen. Og de to polfarerne har kommet kortere enn planlagt. De er snart tom for mat. I tillegg sliter de med ødelagt utstyr.

Polfarerne Bengt Rotmo og Aleksander Gamme er på vei mot Ousland og Horn. De har dratt fra skipet Lance for å møte dem.

– Vi har hatt noen veldig kalde dager i det siste, minus 40 grader og vanskelig å sove. Vi går som to fulle menn, skriver Børge Ousland på bildedelings-tjenesten Instagram.

Han forteller videre at pulken er ødelagt foran. Han brukte fem timer på å reparere den.

– Den flyter ikke i det hele tatt. Jeg håper virkelig den holder hele veien, skriver polfareren.

Det er mange sprekker i isen med vann. Nå er det vanskelig å få pulken over sprekkene.

Torsdag skulle Lance plukke opp Ousland og Horn, men de når altså ikke fram til hverandre.

Natt til onsdag hadde Lars Ebbesen kontakt med polfarerne. Han er leder for ekspedisjonen. Ousland og Horn skal være veldig fysisk slitne.

– Jeg snakket med Børge Ousland i natt. Han virket forvirret når det kommer til natt og dag. Men han er er veldig på og fokusert. Han kan ikke tenke på noe annet enn fremdrift og det de holder på med nå, sier Ebbesen til kanalen NRK.

Ousland og Horn har vært ute i ekstremt vær i 85 dager. De har mat fram til torsdag. De sliter med frostskader og ødelagt utstyr.

Tirsdag kveld forlot Aleksander Gamme og Bengt Rotmo skipet Lance. De skal gå Ousland og Horn i møte. Med seg har de mat og brensel, skriver avisa VG. De har journalist og fotograf om bord.

Gamme og Rotmo har kommet omtrent 11 kilometer innover isen. De har nådd punktet Lance prøvde å komme til. De skal gå 40 kilometer videre til et punkt. Der har de avtalt å møte Ousland og Horn. Planen er at Gamme og Rotmo skal bruke omtrent ett døgn på å komme seg dit.

Etter to døgn til skal alle fire komme seg ned til Lance igjen.

Værmeldingen er dårlig. Fra onsdag er det meldt full storm på Nordenskiölds land på Svalbard.

– Mannskapet valgte å sende ut Rotmo og Gamme. Det er på grunn av uværet som kommer onsdag ettermiddag. Stormen vil vare torsdag og fredag, sier Ebbesen til NRK.

Børge Ousland og Mike Horn har forsøkt å krysse Polhavet fra Alaska til Svalbard. Men det har vært vanskelig. Isen på havet er mye tynnere enn vanlig.

Ingen har gjennomført denne ekspedisjonen før.