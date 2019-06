Unge drar til Syden – uten foreldre

Mange foreldre lar barna dra til Syden uten at de selv er med. De skriver fullmakter som sier at det er ok.

De store charter-selskapene tar imot 500 til 600 slike fullmakter i sommer. Selskapene jobber med å arrangere ferieturer.

Det er kanalen P4 som skriver om dette. P4 har hentet tall fra Ving, TUI og Apollo.

De unge er under 18 år gamle. Da regnes de som barn.

Flere av fullmaktene gjelder barn som reiser på ferie med besteforeldre. Eller andre voksne som ikke er foreldrene. Men noen av de unge reiser bare med venner.

– Jeg synes det er helt ansvarsløst av de foreldrene, sier Marit Helene Lund. Hun jobber som frivillig for Sjømannskirken i Magaluf på Mallorca.

Magaluf er et sted med mye festing. Det er et dårlig sted for tenåringer under 18 år, mener hun.

– Det er mye fyll. De er ganske kyniske ved noen av hotellene og en del barer. Det er ikke noe hyggelig å snakke om. Jeg vet det er 15-åringer som er her. De kaller jeg barn, sier Lund.

Hun og andre voksne deler ut vann til de unge. De snakker med og hjelper ungdommer i byen på natta.

Ungdommer kan godt reise til Syden alene. Det mener reiseselskapene.

– Vi opplever få problemer med unge på tur. Vi opplever de fleste unge som veldig enkle å ha med å gjøre. De er enkle å snakke med om det skulle være noe. Vi ser ikke på det som noe problem hos oss, sier Tonje Løkaas Fossum i Apollo.