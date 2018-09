Derfor brenner folk Nike-skoene sine

Sport

Selskapet Nike i USA er kjent for sportsklær og utstyr. Nå har Nike skapt voldsom debatt. De samarbeider med Colin Kaepernick. Han spiller amerikansk fotball og er aktivist.

Mange er sinte på ham, også presidenten. Fotball-spilleren gikk ned på ett kne da nasjonalsangen i USA ble spilt før en kamp. Han protesterte i 2016 mot måten politiet behandlet svarte personer på.

Flere andre idrettsfolk gjorde det samme. De droppet å stå oppreist slik de skulle.

Nike bruker Kaepernick i reklamer. Selskapet har gjort ham til sin viktigste person i en ny kampanje.

– Tro på noe, selv om det betyr at du må ofre alt. Det står på en helt ny Nike-plakat. Den viser ansiktet til Kaepernick.

Kaepernick har ikke lenger jobb som fotball-spiller. Ingen klubber vil ha ham. Kaepernick mistenker at det ble laget avtaler mot ham i det skjulte.

Nike straffes fordi de velger å bruke Kaepernick i reklamer. Folk brenner sko og klær fra Nike. Det viser de på bilder i sosiale medier.

John Rich er countrysanger. Han delte et bilde av ødelagte sokker fra Nike. Han oppfordret folk til å ødelegge sokkene sine.

Our Soundman just cut the Nike swoosh off his socks. Former marine. Get ready @Nike multiply that by the millions. pic.twitter.com/h8kj6RXe7j