Magnus Carlsen vant VM i sjakk

Magnus Carlsen vant mot Fabiano Caruana i verdensmesterskapet (VM) i sjakk. Carlsen og Caruana spilte tre runder med hurtigsjakk onsdag.

Carlsen vant alle rundene. Han ble verdensmester i sjakk.

– Jeg er veldig glad. Det var en veldig, veldig god dag på jobben, sa Magnus Carlsen til kanalen NRK.

– Det første partiet var jevnt og spennende. Men jeg klarte å lure Caruana. Da fikk han dårlig tid. Det andre partiet var vanskeligere. Men jeg hadde troen. Selv om jeg ikke følte at jeg sto sterkt. Det siste partiet ble litt mer nervøst, sa Carlsen.

Han mener Caruana er den sterkeste spilleren han har møtt.

– Jeg vant jo ikke et eneste parti i langsjakk. Jeg følte aldri at jeg var i nærheten av å vinne spillet før i dag. Heldigvis var jeg best, sa Carlsen.

Caruana var ikke glad da spillet var over.

– Jeg hadde en dårlig dag og spilte ikke bra. Jeg var ikke i nærheten av Carlsens nivå i dag. Han vant fortjent, sa Caruana til NRK.

Dette er fjerde gangen Carlsen vinner VM.

Til sammen har han vært verdensmester i sju år. Jose Raoul Capablancha var den gamle verdensmesteren. Capablancha var verdensmester i seks år. Mellom 1921 og 1927.