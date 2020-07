Uten en vaksine kan OL bli avlyst

Yoshiro Mori er president for komiteen som jobber med de olympiske lekene (OL) neste år. De skal være i Tokyo i Japan. Han tror det må til en stor endring for at det kan bli et OL.

Han sier det kan være en vaksine eller en effektiv måte å behandle de som blir syke av korona. Det vil kunne avgjøre om de må avlyse OL eller ei.

– Vi kan ikke ha et OL hvis ting fortsetter som nå, sier han. Men han sier at de fortsatt planlegger for at det kan skje.

Les mer: Utsetter OL til neste år

Mori sier at de ikke vil vurdere et OL uten publikum. Det må i så fall bli bestemt senere, ifølge kanalen NHK.

Men folk i Japan er ganske lite positive til at det skal være OL i landet. Det viser en undersøkelse som er gjort av nyhetsbyrået Kyodo.

Les også: Dyrene tar tilbake tomme gater

36,4 prosent sier de ønsker at lekene blir utsatt enda et år. De fleste sier årsaken er at de tror det vil være like store problemer med korona neste sommer. I tillegg sier 33,7 at de vil at OL blir avlyst. Bare 23,9 prosent sier at de vil at OL skal skje som planlagt.

Japan har så langt registrert 26.300 smittede med korona. 989 har dødd. Tokyo er hovedstad og byen hvor OL skal være. Der har det blitt flere smittede den siste tiden.